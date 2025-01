Sonia Bruganelli, la separazione da Paolo Bonolis: "Oggi sto molto meglio"

Sonia Bruganelli ripercorre a Verissimo l'anno e mezzo trascorso dopo la fine della lunga relazione con Paolo Bonolis, a cui è stata legata dal 1997 e che aveva sposato nel 2002.

"Con Paolo ci conosciamo da 30 anni e nel corso della nostra relazione la vita ci ha messi davanti a momenti molto belli e altri più difficili e faticosi. A un certo punto, dopo tanti anni insieme, mi è capitato di fermarmi. Ero un po' stanca di essere considerata solo in funzione del suo lavoro", rivela la produttrice tv in merito alla crisi che poi ha portato alla separazione.

Sonia Bruganelli ammette di aver avvertito la rottura dopo la decisione di partecipare in tv da protagonista - come opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi -: "Quando ho deciso di mettermi in prima linea, è cambiato un po' tutto. Ho staccato dal lavoro quotidiano dietro le quinte e sono emerse un po' di problematiche che in qualche modo ci hanno portati ad allontanarci. Abbiamo smesso di dialogare, quindi a un certo punto abbiamo affrontato il problema e abbiamo deciso di non portare avanti il rapporto". Sonia Bruganelli non si pente della scelta fatta: "Sono convinta che fosse necessaria. Oggi sono una persona diversa, come lo è lui". Alla domanda se oggi stia meglio o peggio, la produttrice risponde: "Sto molto meglio, ma credo che stia molto meglio anche lui". Il legame con Paolo Bonolis rimane forte: "Ancora oggi faccio riferimento a lui per tanti aspetti della mia vita. Siamo ancora famiglia, ma non solo in funzione dei nostri figli, anche tra di noi".