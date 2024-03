Sonia Bruganelli rapinata a Roma

Paura per Sonia Bruganelli. La produttrice tv è stata rapinata a Roma mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina.

Due persone, a bordo di uno scooter, si sarebbero avvicinate alla macchina di Sonia Bruganelli mentre era ferma nel traffico e avrebbero strappato dal polso l'orologio indossato dalla produttrice.

A rendere noto l'accaduto è stato il quotidiano Il Messaggero. A cui Sonia Bruganelli ha affidato le sue prime parole dopo la rapina: “La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno fatto male”.

La produttrice tv ha sporto denuncia: sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.