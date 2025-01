Dall'evoluzione del rapporto con Paolo Bonolis alla nuova storia d'amore con Angelo Madonia, fino al legame con i figli: Sonia Bruganelli si è raccontata a Verissimo. Durante la puntata in onda domenica 12 gennaio su Canale 5, l'opinionista è tornata con Silvia Toffanin sulle dinamiche che l'hanno spinta ad allontanarsi dall'ex marito. "Con Paolo ci conosciamo da 30 anni e nel corso della nostra relazione la vita ci ha messi davanti a momenti molto belli e altri più difficili e faticosi - ha esordito, cercando poi di ricostruire quanto accaduto dalla sua partecipazione, come opinionista, al Grande Fratello - Quando ho deciso di mettermi in prima linea, è cambiato un po' tutto. Ho staccato dal lavoro quotidiano dietro le quinte e sono emerse un po' di problematiche che in qualche modo ci hanno portato ad allontanarci". "Sto molto meglio, ma credo che stia molto meglio anche lui", ha aggiunto ancora, descrivendo la loro decisione come "necessaria". Quindi, Sonia Bruganelli si è soffermata anche sul rapporto che ora la vede legata ad Angelo Madonia. "Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che comprende e mi vuole bene e alla quale voglio bene. È una persona intelligente e consapevole dell'affetto che nutro verso il mio ex marito ".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo.