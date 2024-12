Romina Power e l'amore dopo Al Bano: "Ho avuto una storia negli Stati Uniti"

Romina Power parla a Verissimo dell'amore dopo il lungo matrimonio con Al Bano, che sposò nel 1970 e da cui si separò nel 1999 per divorziare nel 2012. "Ho avuto delle storie che ho tenuto nascoste", rivela la cantante, 73 anni.

Romina Power parla di una storia d'amore in particolare: "Ho avuto una storia con un signore americano. Era bello, simpatico e dolce. Siamo anche andati in vacanza in Messico insieme".

Romina Power svela anche il singolare motivo che l'ha portata a interrompere la loro relazione: "Era appassionato di moto e guidava la Harley-Davidson. Voleva che girassimo gli Stati Uniti sulla Harley-Davidson. Era troppo per me".