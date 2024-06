Sonia Bruganelli, la dedica alla figlia Silvia: "Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io"

Sonia Bruganelli ha dedicato sui social dolci parole alla figlia Silvia, 21 anni, che nella sua vita ha affrontato gravi problemi di salute.

"Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere. Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io", ha scritto, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto amarcord della primogenita.

"Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l'ho scattata…", ha aggiunto la produttrice televisiva, che di recente, a corredo di un'altra foto della figlia condivisa su Instagram, aveva scritto: "Il senso di ogni cosa".

Silvia Bonolis, a seguito dell'intervento subito alla nascita per una cardiopatia, ha avuto un'ipossia che ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali, e la sua vita oggi è fatta di conquiste quotidiane.

Sonia Bruganelli parla della figlia Silvia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Sonia Bruganelli aveva condiviso il suo amore per la figlia Silvia.

"Mia figlia Silvia ora sta bene, è una ragazza felice e serena e questo per me significa molto. Lei vive la sua vita e la difende. Fa tutto quello che può fare, nei limiti della sua indipendenza. Ora quando mi dice mamma ti amo è meraviglioso. Ho la fortuna di avere una tata che se ne è occupata dalla nascita e quindi per lei è come una seconda mamma", aveva raccontato la produttrice tv.

Sonia Bruganelli - che è mamma anche di Davide e Adele, avuti sempre con l'ex marito Paolo Bonolis - era all'ottavo mese di gravidanza quando scoprì da un'ecografia che la sua primogenita Silvia soffriva di una cardiopatia grave e che sarebbe stata operata appena nata: "La maternità per me è iniziata in maniera non facile, e questo ha cambiato tutti gli equilibri. Situazioni così difficili ti forgiano, per questo mi sono creata una corazza".

"Io ho sempre cercato di mascherare le mie fragilità, ma ora ho capito che possono essere un valore aggiunto. Oggi sto cambiando perché stanno crescendo i figli: ora stanno iniziando a conoscermi e ad apprezzarmi anche nelle difficoltà e nelle mie imperfezioni", aveva aggiunto Sonia Bruganelli.