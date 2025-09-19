Una giovane donna che, nel dolore, ha trovato la forza di andare avanti: Soleil Sorge si racconterà sabato 20 settembre a Verissimo.

Nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994 - da papà Paolo, abruzzese, e da mamma Wendy, americana -, dopo la separazione dei genitori, Soleil Sorge a 6 anni si è trasferita in Abruzzo. A Sulmona ha vissuto con il padre e ha frequentato il liceo scientifico, per poi tornare dalla madre a New York, dove ha continuato a studiare. Soleil Sorge ha esordito in tv nel 2014 con Miss Italia. Nel 2016 ha preso parte a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Luca Onestini. Nel 2019 ha partecipato a L'Isola dei Famosi. Nel 2020 a Pechino Express con la madre. Nel 2021, Soleil Sorge è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip.

Di recente, Soleil Sorge ha vissuto un periodo molto difficile, segnato dalla scomparsa di sua mamma Wendy, che da alcuni anni combatteva contro il tumore. La showgirl e modella aveva condiviso sui social il suo grande dolore: "Vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità".