Da Sofia Vergara a David Beckham, le vacanze delle star in Italia

Molte star internazionali hanno scelto l'Italia come meta per la loro estate. Grandi nomi del mondo del cinema e dello spettacolo hanno condiviso su Instagram l'affetto per il nostro Paese e l'amore per il buon cibo.

Sofia Vergara ha trascorso una lunga vacanza in Italia tra la Toscana e l'Umbria. A Forte dei Marmi, l'attrice di origini colombiane ha pubblicato alcuni scatti mentre pranzava in spiaggia con un piatto di spaghetti.

Kylie Jenner ha mostrato ai suoi follower alcune foto durante un giro in gondola a Venezia.

Anche Gwyneth Paltrow ha trascorso alcune settimane in Italia tra l’isola d’Elba e l'Umbria. In un video condiviso sui social, l'attrice parla italiano e cucina la colazione per il compagno Brad Falchuk mentre scopre la torta al testo, tipico pane umbro.

David e Victoria Beckham non hanno potuto resistere al mare della Sardegna. La coppia si è goduta il mare a bordo di uno yacht insieme ai loro figli.

