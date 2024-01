Sofia Richie aspetta una bambina

"Saremo in tre", la modella è in attesa della prima figlia con il marito Elliot Grainge

Sofia Richie diventerà mamma. La figlia 25enne del cantante Lionel Richie è in attesa della prima figlia con il marito Elliot Grainge, imprenditore britannico di 30 anni con il quale è convolata a nozze nel 2023.

"E poi saremo in tre", ha scritto sui social la modella a corredo di una foto con il marito scattata per Vogue, per il quale ha posato in alcuni scatti mostrando il bellissimo pancione: "Ho scoperto di essere incinta molto presto, alla quarta settimana di gravidanza. Ero a Milano per la settimana della moda e stavo andando alla sfilata di Prada. Era un viaggio veloce, di sole 24 ore, e mi sentivo malissimo, ma non ci pensavo molto. Pensavo fosse il jet lag", ha raccontato al magazine Sofia Richie, che ha poi parlato del momento in cui ha scoperto di essere incinta.

Tornata a Los Angeles, la modella e influencer aveva programmato di andare al concerto di Ed Sheeran con suo marito e gli amici il giorno successivo: "Sapevo che sarebbe stata una serata movimentata… avevo un ritardo di qualche giorno e volevo essere al sicuro, quindi ho fatto un test di gravidanza”.

"Elliot era già abituato al fatto che ogni tanto facessi un test di gravidanza", ha aggiunto Sofia, che aveva detto al marito di prendere tre dei migliori test di gravidanza che fosse riuscito a trovare: "Era così emozionato, abbiamo parlato per tutto il tempo al telefono e quando è tornato a casa mi ha fatto sedere e mi ha detto: 'Se sono negativi, non arrabbiarti, arriverà il nostro momento'. Lui è un ragazzo così dolce, vuole sempre proteggere le mie emozioni e aspettative".

"I test, invece, erano tutti positivi… lui era così emozionato e abbiamo pianto entrambi. Era una cosa pazzesca e travolgente ed è stato così difficile non urlarlo a gran voce, ma dal momento che era ancora presto, non l’ho detto nemmeno ai miei amici".

La coppia ha condiviso la notizia solo con i propri genitori, finché Sofia Richie non ha raggiunto le otto settimane di gravidanza: "Siamo andati dai genitori di Elliot, che vivono a circa cinque minuti da noi, avevo con me una scatola di Hermes e ho detto a tutti che avevo riportato loro un regalo dalla settimana della moda di Milano. Quando l’hanno aperta hanno trovato tutti e tre i test di gravidanza: guardare la loro reazione passare da 'Sto per ricevere un regalo costoso' a 'Sto per avere un nipotino' è stato davvero dolce".

La coppia ha scoperto il sesso del nascituro con un gender reveal party: "Entrambi pensavamo che fosse un maschio, quindi è stato un vero shock scoprire che era una femminuccia. Nonostante questo, il mio sogno nella vita è sempre stato quello di avere una figlia, e Anche Elliot è davvero emozionato di diventare papà di una bambina".

"Ho scoperto di essere incinta quattro giorni dopo che io e mio marito ci eravamo trasferiti nella nostra nuova casa. La ristrutturazione sarebbe dovuta avvenire in un anno, ma io ho detto a Elliot: 'Ascolta, ora abbiamo una scadenza'. Così ho potuto già personalizzare completamente la stanza di nostra figlia: mi sono divertita tantissimo a giocare con i toni del rosa pastello", ha aggiunto la modella.

Sofia Richie ed Elliot Grainge, la storia d'amore

Sofia Richie ed Elliot Grainge hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 ma si conoscevano da tempo: "Quando abbiamo iniziato a frequentarci come coppia, ho provato una sensazione di sicurezza. Mi sentivo davvero apprezzata e sapevo che Elliot sarebbe diventato mio marito. Non avevo mai provato nella mia vita un amore di questo tipo", aveva detto la modella a Who What Wear.

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 alle Hawaii: "Duemilaventidue grazie per il momento più felice della mia vita", aveva scritto in quell'occasione sui social Sofia Richie, che aveva poi annunciato di essersi convertita all'ebraismo, scegliendo così di abbracciare la religione del marito, con il quale si è sposata ad aprile del 2023 in Costa Azzurra.