In una serie di fotografie in bianco e nero realizzate da Federico del Freo e condivise su Instagram, Siria Pingo torna ad aprirsi con i suoi fan in merito al percorso di dimagrimento che ha affrontato e ai segni che la perdita di peso ha avuto sul suo corpo e sulla sua mente. "Per troppo tempo ho odiato me stessa - scrive l'ex concorrente di Temptation Island nella didascalia degli scatti dove mostra le smagliature - Mi sono nascosta, convinta che i segni sul mio corpo fossero qualcosa di cui vergognarmi. Ogni piega, ogni cicatrice erano per me il riflesso di un passato che avrei voluto cancellare. Ma oggi non voglio più vivere nell’ombra. Non è giusto nascondersi, perché quei segni raccontano chi sono e quanta strada ho percorso. Non li chiamo più 'difetti', ma simboli di forza, di rinascita. Sto per fare un passo importante, che presto vi dirò, posso solo dirvi che è per prendermi cura di me stessa e celebrare il mio coraggio. Questo è per la Siria che si è odiata troppo a lungo e per quella che, oggi, sta imparando ad amarsi. Credici sempre, perché non importa quanto sia dura la strada, ne vale la pena".

Ospite a Verissimo insieme a Matteo Vitali, Siria Pingo aveva raccontato il suo percorso di dimagrimento che l'ha portata ad affrontare un intervento di chirurgia bariatrica: "Pesavo 130 chili, il 20 settembre saranno due anni dal mio intervento. È stata una rinascita fisica e mentale. Ho imparato a riconoscermi, mi sono sempre sentita sbagliata e ho sempre vissuto il bullismo".

L'ex concorrente di Temptation Island ha spiegato che il suo rapporto con il cibo era strettamente legato alle preoccupazioni per la malattia di sua madre: "Mangiavo tutto il giorno. Ho passato dei brutti momenti a casa, mamma ha avuto un tumore al quarto stadio. Aveva sei mesi di vita e, grazie a una chemio sperimentale, sta bene. Mi sono lasciata andare, ho perso anche un anno di scuola. Ho deciso di rimanere a casa, non volevo stare lontano da lei. Quello ha scatenato tutto. Non mi guardavo allo specchio e non mi fotografavo".