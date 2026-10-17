Simone Conte: "Sono innamorato"

Simone Conte parla a Verissimo dell'amore oggi. "Sono fidanzato da otto mesi", rivela il tuffatore, 19 anni. A proposito della fidanzata, dice: "È una tuffatrice anche lei, facciamo sport insieme. È una persona d'oro. Passerei con lei il resto della vita".

Oggi Simone Conte ha ritrovato il sorriso. Ma in passato, il campione ha attraversato un momento difficile, segnato dalla scomparsa della sua amata zia: "Ha avuto un tumore molto brutto. Se n’è andata sei anni fa, era la donna della mia vita. La amavo con tutto il mio cuore. È stata una seconda mamma. Non ha avuto figli e mi trattava come un figlio".