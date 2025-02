Simona Guatieri ospite a Verissimo

Simona Guatieri racconterà tutta la verità sul tradimento dell'ex marito Keita Baldé sabato 8 febbraio a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Isernia il 28 aprile 1990, Simona inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. Negli anni successivi colleziona diverse esperienze lavorative in televisione, sia in Italia che in Spagna.

Simona Guatieri è mamma di Thiago, nato nel 2019, e Isabel, venuta al mondo nel 2021, avuti con l'ex marito, il calciatore Keita Baldé. L'ex coppia si sposa nel 2022 sul Lago di Como ed entra in crisi pochi mesi dopo, quando Simona viene a conoscenza dei presunti tradimenti da parte di Keita che la porteranno a prendere la decisione di separarsi.