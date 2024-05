Silvia Toffanin nel nuovo studio de La Ruota della Fortuna

Silvia Toffanin, insieme a Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, vi porta nello studio dello storico quiz, al via con la nuova edizione da lunedì 6 maggio, per giocare insieme al mitico Gerry Scotti

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, sta per tornare su Canale 5 il suo quiz più amato: La Ruota della Fortuna. La nostra Silvia Toffanin, insieme a Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, vi porterà nel nuovo studio per giocare insieme al mitico Gerry Scotti.

Basato sul format Wheel Of Fortune, La Ruota della Fortuna è uno dei game show più famosi del mondo. Il grande Mike Bongiorno l'ha presentato a partire dal 1989 per quattordici edizioni e un totale di 3.125 puntate. Canale 5 gli rende omaggio per tutto il mese di maggio, a partire da lunedì 6, ogni giorno, alle 18.45. Tornano le iconiche frasi Gira la ruota e Compro una vocale e tutti gli elementi fondamentali del game show. In ogni puntata sarà la Ruota, composta da 24 spicchi colorati, a determinare la sorte dei tre concorrenti in gara. Dovranno indovinare, in una serie di manche, le frasi nascoste dal tabellone scoprendo le lettere che le compongono. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale.