Silvia Provvedi e la relazione con Giorgio De Stefano: "Ogni mese porto nostra figlia a trovare il papà in carcere"

Silvia Provvedi racconta a Verissimo le difficoltà di crescere da sola la figlia Nicole, di tre anni, nata dalla storia con Giorgio De Stefano, condannato nel 2020 a 12 anni di carcere.

"Nicole per fortuna ha legato tantissimo con il papà in questi tre anni. Andiamo a trovarlo tutti i mesi. Loro due si assomigliano molto. Sono sollevata dal fatto che il loro rapporto si sia consolidato, nonostante le poche visite", afferma Silvia Provvedi.

Per quanto riguarda il suo rapporto con il compagno: "Anche il nostro rapporto si è fortificato, nonostante la lontananza. Ci basta una videochiamata o una telefonata per sentire il suo affetto".

Silvia non nega però che per lei siano stati degli anni difficili: "Sarei ipocrita a dire che ho passato i tre anni più belli della mia vita. Sono stati gli anni in cui ho pianto di più. Ho cercato di metabolizzare per essere forte per mia figlia".

Nonostante tutto Silvia Provvedi non ha perso il sorriso: "Oggi sono sollevata perché Nicole è una bambina serena e felice. Io credo fortemente nel mio compagno e mi auguro che al terzo grado di giudizio sia assolto".