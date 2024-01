L'attrice turca, volto di Sermin in Terra amara, sarà ospite a Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 16.30 su Canale 5

Sibel Tascioglu, l'attrice che interpreta Sermin nella serie turca Terra amara, sarà ospite a Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

In Terra Amara, Sermin è la cugina di Demir, in perenne conflitto con lui e la zia Hunkar. Ha una figlia di nome Betul, con la quale sta escogitando un piano per appropriarsi di tutti i beni degli Yaman. Era sposata con Sabahttin, il primario della città, da cui ha divorziato. Sibel Tascioglu ha 47 anni ed è nata a Bursa, in Turchia. Figlia unica, Sibel era molto legata al padre, dal quale pensa di aver il talento per recitare. Inizialmente, si iscrive all'università di Economia aziendale, ma non le piace, e decide di studiare come attrice al conservatorio.

Il primo ruolo lo ottiene a 19 anni e, dopo molti lavori come attrice e doppiatrice, nel 2018 viene scelta per interpretare Sermin in Terra amara.

Sibel è sposata dal 2016 con Murat Kolçak Köstendil, con il quale si è rincontrata 25 anni dopo una storia d'amore avuta insieme ai tempi della scuola.