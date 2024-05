Sibel Tascioglu sull'amicizia con Yeliz Doğramacılar: "Una benedizione averla accanto"

Sibel Tascioglu e Yeliz Doğramacılar, volti rispettivamente di Sermin e Fusun in Terra Amara, sono state ospiti di Verissimo durante la puntata di domenica 12 maggio. Le due attrici turche si sono concentrate sul sorprendente rapporto che le ha legate durante l'esperienza sul set dell'amata serie televisiva. "Non ci conoscevamo, il nostro primo incontro è avvenuto durante la prima scena da girare - ha esordito Sibel - Abbiamo sentito subito un'affinità reciproca che ci univa e abbiamo immediatamente capito che potevamo diventare buone amiche". Quindi, Sibel aggiunge: "Ci assomigliamo davvero molto, abbiamo un carattere molto sincero ed entrambe abbiamo un istinto materno molto forte. Abbiamo lavorato per quattro anni sul set di Terra Amara, io mi trovavo lontana da casa, senza mio marito e i miei amici, una situazione a volte stressante. Sentire la vicinanza di Yeliz è stato molto importante per me, lei è stata quasi come una sorella, a un certo punto ci sentivamo legate come marito e moglie, è stata una benedizione averla accanto".