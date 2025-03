Settembre si è commosso a Verissimo rivedendo il videomessaggio che aveva ricevuto da parte delle nonne, durante la sua partecipazione a Io Canto.

Nel 2013, a Io Canto, Andrea Settembre - questo il vero nome del cantautore - aveva dedicato una lettera alle nonne, a cui è sempre stato molto legato, che lo avevano poi sorpreso con un video: "Sei un nipote speciale. Ti facciamo tanti auguri e ti mandiamo un bacio". "Una delle due nonne purtroppo non c'è più, ma credo che sia sempre con me. Non la vedevo e non sentivo la sua voce da tanto. Mi ha emozionato molto", ha detto il cantautore a Verissimo.

"Io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama e un tetto sulla testa", aveva detto Settembre, dopo la vittoria a Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A questo proposito aggiunge: "Quando parlo di famiglia intendo anche le mie nonne, i miei zii, i miei cugini".