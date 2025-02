Settembre ospite a Verissimo

La sua musica intensa e graffiante sta conquistando tutti: Settembre sarà ospite a Verissimo, sabato 1 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Classe 2001, Andrea Settembre nasce e cresce a Napoli, dove fin da piccolo prende lezioni di canto e coltiva la sua passione per la musica ascoltando cantautori come Pino Daniele a Lucio Battisti. Settembre avvia la sua carriera partecipando sin da giovanissimo a diversi talent show, come Io Canto, dove fa parte della squadra di Claudio Cecchetto nel corso della quarta edizione del programma.

Unendo il dialetto napoletano al cantautorato italiano, con le sue canzoni Settembre cerca di raccontare la Generazione Z della quale fa parte. Andrea è reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove proposte, dove ha trionfato con il brano Vertebre.