Serra Ylmaz: "Sono una mamma pesante da portare e non sono protettiva"

Serra Ylmaz parla a Verissimo dell'amore per la figlia Ayşe, avuta nel 1979 con l'attore Levent Yılmaz, con cui è stata sposata dal 1977 al 1987.



"Sono una mamma pesante da portare e questo l'ho capito con il tempo. Avere una mamma conosciuta è sempre un peso per i bambini", afferma l'attrice turca, 71 anni.



Riguardo alla maternità, Serra Ylmaz aggiunge: "Non sono una mamma protettiva, ho sempre cercato di dare a mia figlia una certa autonomia, come ero autonoma a mia volta. Lei è sempre stata molto libera, ma molto educata, non è stata viziata".



Per un periodo Ayşe ha seguito le orme dei genitori nella recitazione. "Ha fatto l'attrice per un po', ma dopo una grande delusione ha preferito cambiare vita", spiega Serra Ylmaz.