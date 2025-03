Sergio Bernal ospite a Verissimo

L’eleganza della danza classica unità alla passionalità del flamenco: il ballerino Sergio Bernal si racconterà a Verissimo, sabato 22 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Madrid nel 1990, Sergio Bernal Alonso ha mostrato passione per la danza fin da giovanissimo. Nel 2002 ha iniziato a studiare danza al Real Conservatorio di Madrid e nel 2008 è entrato a far parte della compagnia di Rafael Aguilar come primo ballerino. Da quel momento ha iniziato a collezionare numerosi premi, segno che il suo talento ha conquistato un grande pubblico.

Dal 2010 al 2012 ha preso parte a diversi galà e festival internazionali dedicati alla danza. Nel 2016 ha debuttato come étoile nel Balletto Nazionale Spagnolo. Ma nel 2019 ha scelto di dare una svolta alla sua carriera, fondando la SB Dance Company, insieme a Ricardo Cué. La sua tournée ha conquistato anche l'Italia e nel 2023 gli è stato consegnato il premio Danza&Danza come miglior ballerino dell'anno.