Serena Williams si mostra dopo il parto: "Mi piace che il mio corpo non sia un'immagine perfetta"

Serena Williams con la seconda figlia Adira River (Foto Instagram @serenawilliams)

Serena Williams - che ad agosto del 2023 ha dato alla luce la seconda figlia Adira River - condivide sui social uno scatto in costume con la sua piccola, lanciando un messaggio body positive.

"In questo momento mi piace che il mio corpo non sia un'immagine perfetta. Amare se stessi è fondamentale e ho capito che devo ricordarmelo in ogni fase della mia vita. Mi piace persino il sapore del latte sul mio corpo, quel latte nutre...", ha scritto l'ex tennista di 42 anni a corredo della foto in cui stringe a sé la secondogenita.

"Sto scoprendo una nuova versione del mio corpo e questa cosa mi piace. È un cambiamento, ma è un cambiamento per cui ne è valsa la pena. Dovete pensare che siete amate, e questo inizia da voi. Adesso vado in palestra…", ha concluso Serena Williams, che con il marito Alexis Ohanian, 41 anni ad aprile, ha avuto anche la primogenita Alexis Olympia, 6 anni.

Serena Williams, il rapporto con la sua immagine e la depressione post-partum

Serena Williams, che aveva annunciato il suo addio al tennis nel 2022, ha parlato spesso del rapporto con il suo aspetto fisico, fatto di alti e bassi.

L'ex tennista nel 2020 in un'intervista a British Vogue aveva raccontato di essere "cresciuta senza un'immagine corporea positiva" e di aver faticato ad accettare il suo fisico: "È sorprendente che il mio corpo sia stato in grado di darmi la carriera che ho avuto, e ne sono davvero grata. Vorrei solo esserlo stata prima. Tutto si chiude quando guardo mia figlia Olympia”.

Serena Williams aveva parlato anche di alcuni problemi avuti nella prima gravidanza. Durante il parto della primogenita, si era sottoposta a un cesareo d'urgenza e a un intervento chirurgico per coaguli di sangue nei polmoni: "Quando ho dato alla luce mia figlia Olympia ho rischiato di morire. Un minuto prima procedeva tutto secondo i piani e poi, all'improvviso, sono stata portata in sala operatoria. Eppure mi considero fortunata".

L'ex tennista sui social aveva poi raccontato di aver sofferto di depressione post-partum: "Questo periodo non è stato facile per me. Ero depressa e mi sentivo come se non fossi una brava mamma. Ho letto diversi articoli in cui si afferma che le emozioni contrastanti che si provano nel post-partum, se non sono affrontate, possono durare fino a 3 anni. Parlare con mia madre, le mie sorelle, i miei amici mi ha fatto capire che i miei sentimenti sono del tutto normali. È del tutto normale sentire di non fare abbastanza per mia figlia".

"La maggior parte di voi mamme affronta la stessa cosa. Che si stia a casa o si lavori, trovare l'equilibrio con i propri figli è una vera arte e dovete considerarvi degli eroi", aveva aggiunto Serena Williams.