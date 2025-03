Serena e Nicole Brancale: "Insieme a Sanremo era l'ultimo desiderio di nostra mamma"

Serena e Nicole Brancale parlano a Verissimo della loro emozionante esperienza all'Ariston: Serena ha preso parte alla gara con il brano "Anema e core", Nicole era il suo direttore d'orchestra.

"Era l'ultimo desiderio di nostra mamma. Pochi giorni prima di andarsene (nel 2020 ndr) aveva scritto al mio manager: 'Sogno di rivedere Serena su quel palco con Nicole'", racconta Serena Brancale.

Nicole ha voluto ringraziare la sorella per l'esperienza al Festival come direttore d'orchestra: "Mi ha fatto un regalo straordinario. Mi ha resa partecipe di un momento indimenticabile in cui mia sorella ha finalmente preso i meriti per il suo talento straordinario. Lei è una donna straordinaria".