Serena Enardu, la dedica al figlio Tommaso dopo l'esame di Maturità

"Congratulazioni vita mia. Sono profondamente fiera di te": Serena Enardu dedica dolci parole al figlio che ha concluso la scuola superiore.

"Sono fiera del tuo impegno e del coraggio che, anche in questa importantissima prova della vita, hai tirato fuori nonostante tutto, nonostante i momenti di tristezza, di stress, di stanchezza, di apatia e i momenti di paura che non sono mancati neanche quest’anno. Hai combattuto, certe volte con gli occhi gonfi di lacrime, altre volte con lo sguardo perso e intriso di tutte le tue tempeste", aggiunge l'influencer, che pubblica alcuni momenti dei festeggiamenti dopo l'esame di Maturità.

"Sai, a volte ho ringraziato la tua rabbia. Sì perché scacciava via la tristezza e poi la trasformava in forza per affrontare, superare tutto e tornava il tuo sorriso, che gioia per me. Rimani sempre così Tommy e non mollare mai perché ancora tanto altro dovrà venire", conclude Serena Enardu, 47 anni.

Serena Enardu, il diploma del figlio negli Stati Uniti

Non è la prima volta che Serena Enardu condivide sui social la sua felicità per i traguardi del figlio. Tommaso, infatti, per un anno ha studiato all'estero, negli Stati Uniti. Serena Enardu aveva condiviso alcuni momenti della cerimonia del diploma del figlio, scrivendo: "Congratulazioni amore mio per questo traguardo e non solo, ti faccio i miei complimenti per come hai affrontato questi primi 10 mesi lontano da casa".

Serena Enardu parla del figlio Tommaso a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato delle difficoltà di crescere da sola il figlio Tommaso. "Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene", aveva raccontato a Verissimo.

Legata a Pago per sette anni prima della rottura nel 2019 dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, Serena si era riavvicinata al cantante nel 2022 proprio in occasione della partenza del figlio per gli Stati Uniti. "Mio figlio stava andando a studiare a Los Angeles e Pago è venuto a salutarlo. Ero in cucina, all'inizio non volevo nemmeno uscire, poi però ho voluto provare anche per vedere che effetto mi avrebbe fatto. Appena l'ho visto mi è saltato il cuore in gola", aveva raccontato a Verissimo.

