Serena de Ferrari mostra il pancione di nove mesi

Serena de Ferrari mostra pancione 9 mesi

Serena de Ferrari condivide nelle storie su Instagram un dolce scatto nel quale mostra il pancione di 9 mesi, accompagnato dalla frase "incinta al nono mese e tacco 12". L'attrice - nota soprattutto per il ruolo di Viola nella serie Mare Fuori - sta aspettando una bambina con il compagno Gianluca Spettoli. Si tratta della prima figlia per l'attrice 26enne.

Serena de Ferrari e Gianluca Spettoli, fidanzati da un anno e mezzo, avevano svelato a Verissimo di essere in attesa di una femminuccia. In quell'occasione avevano anche rivelato un possibile nome per la figlia. "C'è un nome che piace ad entrambi ed è Maia", avevano raccontato.

Serena de Ferrari parla della gravidanza a Verissimo

Sempre ospite a Verissimo, Serena de Ferrari aveva parlato della gravidanza: "Sono molto felice che sia capitato così giovane, perché così non avremo tanta differenza generazionale".