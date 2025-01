Serena de Ferrari mostra il pancione di 29 settimane

In attesa della sua prima figlia, l'attrice condivide sui social un tenero scatto con il pancione. A Verissimo aveva svelato di essere incinta di una femminuccia

In un tenero scatto condiviso su Instagram, Serena de Ferrari posa accarezzandosi il pancione di 29 settimane. L'attrice che ha interpretato Viola in Mare Fuori è in attesa della sua prima figlia, insieme al fidanzato Gianluca Spettoli.

Insieme da un anno e mezzo, Serena de Ferrari e Gianluca Spettoli avevano svelato di aspettare una femminuccia lo scorso dicembre a Verissimo. Della gravidanza, l'attrice, 26 anni, aveva raccontato: "All'inizio è stato un po' uno shock, ma non poteva esserci una sorpresa più bella di questa. Quando ho scoperto di essere incinta, ho fatto un po' di test perché non credevo potesse essere vero".

In trasmissione, la coppia aveva svelato anche il possibile nome della figlia: "C'è un nome che piace ad entrambi ed è Maia".