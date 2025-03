Selvaggia Roma

La gioia di essere mamma dopo un cammino pieno di ostacoli: l’intenso racconto di Selvaggia Roma a Verissimo, sabato 15 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Chi è Selvaggia Roma

Sabrina Haddaji - questo il vero nome di Selvaggia Roma - è nata a Roma il 29 ottobre 1990. Il padre è originario della Tunisia, mentre la madre è italiana. Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha esordito in tv quando nel 2011, a 21 anni, ha preso parte a Uomini e Donne, dove corteggiava il tronista Alessio Lo Passo. Nel 2017 ha invece partecipato come concorrente a Temptation Island, per testare la storia d’amore con l’allora compagno Francesco Chiofalo, con cui è stata fidanzata dal 2012 al 2017. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma e il dolore per la perdita della figlia Mia

Nel 2022 Selvaggia Roma ha iniziato una nuova storia d’amore con il calciatore Luca Teti. Nello stesso anno ha annunciato di essere in dolce attesa, ma al sesto mese di gravidanza ha vissuto il grande dolore della perdita della sua bambina a causa di un virus.

"È un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere", ha raccontato l'influencer in un'intervista. In un podcast ha poi ripercorso il doloroso momento in cui ha voluto stringere a sé la figlia dopo il parto indotto: "L'ho persa al sesto mese e ho voluto vederla. Ho detto: 'Datemela in braccio'. In quel momento non avevo più nemmeno voglia di vivere. Non c'è un giorno in cui non penso alla perdita di mia figlia".

Selvaggia Roma e la nascita della figlia Luce

Dopo il grande dolore per la perdita della loro bambina, nel 2024 è arrivato per Selvaggia Roma e Luca Teti l'arcobaleno. "Volevo condividere con voi questa gioia immensa. Siamo davvero felici. Questo nostro arcobaleno lo abbiamo aspettato con amore. Un anno e mezzo fa purtroppo per colpa di un brutto virus, perdemmo la nostra piccola Mia. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi racconto un sogno che è diventato realtà", aveva scritto l'influencer annunciando l'attesa della figlia, nata a ottobre del 2024.