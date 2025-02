Selvaggia Lucarelli ospite a Verissimo

Una donna che non ha mai paura di dire ciò che pensa: domenica 23 febbraio per la prima volta a Verissimo Selvaggia Lucarelli.

Nata a Civitavecchia nel 1974, Selvaggia Lucarelli è opinionista, conduttrice radiofonica, personaggio televisivo e scrittrice.

Dopo l'esordio come attrice teatrale, è divenuta nota al grande pubblico nel 2002 con il suo blog Stanza Selvaggia. È autrice di cinque libri e ha collaborato con diverse testate nazionali come Il Fatto Quotidiano e Domani facendosi apprezzare per le sue inchieste graffianti.

Nella sua carriera ha condotto programmi radiofonici e ha partecipato a diversi programmi tv dall'Isola dei Famosi, di cui è stata opinionista, a Ballando con le stelle, di cui è giudice. Selvaggia Lucarelli è mamma di Leon, nato dal matrimonio con Laerte Pappalardo, terminato nel 2007. Dal 2016 ha una relazione col food blogger Lorenzo Biagiarelli.