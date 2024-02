Selin Yeninci, l'attrice turca che interpreta Saniye nella celebre soap opera Terra Amara, sarà ancora ospite a Verissimo nel weekend di sabato 17 e domenica 18 febbraio, dalle 16.30 su Canale 5. Selin Yeninci nasce il 16 gennaio 1988 a Izmir, in Turchia. Nel 2006 si diploma alla İzmir Atatürk High School, dove era la capo studentessa del dipartimento teatrale, e nel 2011 termina i suoi studi alla Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts. Nello stesso anno esordisce come attrice e, dopo svariate apparizioni in serie tv e film, nel 2018 Yeninci viene scelta per interpretare il ruolo di Saniye Taşkın nella soap opera Terra Amara.

Saniye è la moglie di Gaffur e insieme sono servitori nella villa degli Yaman. Grazie alla fiducia della famiglia, Saniye diventa la prima donna governante di Çukurova e braccio destro di Hunkar Yaman.

Nelle ultime puntate di Terra amara, però, Saniye viene investita da un'auto guidata dal figlio di Colak, il nuovo antagonista della famiglia Yaman, morendo sul colpo.