Selin Yeninci, l'addio al suo personaggio Saniye: "Lasciare Terra amara è stata una mia scelta"

L'attrice turca rivela che è stata una sua scelta lasciare Terra amara in cui interpretava Saniye: "L'ho deciso dopo undici giorni in terapia intensiva a causa del Covid"

Selin Yeninci rivela a Verissimo che è stata una sua scelta lasciare Terra amara, in cui ha interpretato Saniye.

"Quando ho accettato questo ruolo non pensavo finisse così", afferma l'attrice turca. E spiega cosa l'ha portata a lasciare il set: "Ho girato 131 puntate di Terra amara. Ho lavorato anche durante la pandemia e ho preso una variante di Covid molto aggressiva. Sono stata undici giorni in terapia intensiva. Dopo il Covid, è cambiato il mio modo di vedere la vita".

È stato infatti dopo la malattia che Selin Yeninci ha deciso di dire addio al suo personaggio: "Ero stata lontana dai miei cari per tre anni e mezzo, per il lavoro avevo rinunciato alla mia vita privata anche se era molto bello far parte di una serie di successo. Quindi quando sono guarita, ho deciso che non volevo più vivere da sola: volevo dedicare più tempo ai miei. L'ho comunicato alla produzione. La mia scelta di lasciare è stata presa in accordo con la produzione perché non volevo creare problemi".