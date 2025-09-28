Mediaset Infinity logo
28 dicembre 2025

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

Condividi:

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco. La cantante e attrice, 33 anni, ha pubblicato sui social le immagini del matrimonio con il produttore musicale, 37 anni, celebrato il 27 settembre. Insieme dal 2023, Selena Gomez e Benny Blanco sono amici da diversi anni: nel 2019 hanno lavorato insieme alla canzone I Can't Get Enough, prodotta da Blanco. La proposta di matrimonio è arrivata a dicembre del 2024. "Per sempre inizia ora", aveva scritto Selena Gomez, pubblicando alcuni scatti in cui mostrava l'anello di fidanzamento.

