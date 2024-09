"Non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino".

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair America, Selena Gomez, 32 anni, parla del desiderio di diventare mamma nonostante i suoi problemi di salute.

La cantante convive da diversi anni con il lupus, una malattia autoimmune che l'ha costretta a un trapianto del rene nel 2017.

Selena Gomez confessa che oggi si sente più serena ad affrontare il tema della maternità: "È una realtà difficile da digerire per la quale ho sofferto per molto tempo. Pensavo che sarebbe successo in modo naturale, come per tante altre donne. Ora, però, mi sento molto più serena".

"Mi considero fortunata perché esistono persone meravigliose che offrono la possibilità della maternità surrogata o dell’adozione, entrambe strade che potrei intraprendere", rivela l'attrice e cantante.

Selena Gomez, la dolce dedica al fidanzato Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco, all'anagrafe Benjamin Levin, si conoscono da alcuni anni: nel 2019, infatti, i due artisti aveva lavorato insieme alla canzone I Can't Get Enough, prodotta da Blanco.

Nell'estate del 2024, la cantante aveva dedicato un dolce messaggio al fidanzato: "Grazie per condividere la tua vita con me ogni giorno". Selena Gomez aveva condiviso diversi scatti mentre i due dormono abbracciati, si baciano e si divertono insieme.