Storie Instagram @selenagomez

Selena Gomez ha condiviso sui social due suoi scatti a confronto, realizzati a distanza di 10 anni, accompagnati da un messaggio body positive.

“Oggi ho realizzato che non avrò mai più un aspetto così...", ha scritto la cantante, attrice e produttrice di 31 anni nelle sue storie su Instagram a corredo di una sua foto in costume scattata a Miami, in Florida, nel 2013.

"Non sono perfetta, ma sono fiera di essere quella che sono... a volte dimentico che va bene essere me stessa", ha aggiunto Selena Gomez a corredo di un’altra sua immagine, scattata in Messico nel 2023, in cui mostra il suo nuovo aspetto fisico.

Selena Gomez e il body shaming

Non è la prima volta che Selena Gomez è vittima di body shaming. A gennaio del 2023, dopo la sua partecipazione ai Golden Globe con la sorella Gracie Elliot Teefey, Selena Gomez era stata criticata sui social per la sua forma fisica.

"Selena Gomez è ingrassata", avevano scritto alcuni utenti, e l'attrice aveva risposto alle critiche con una diretta su Instagram: "Ho preso qualche chilo ma non mi interessa. Sono un po' grossa in questo momento perché durante le vacanze di Natale me la sono goduta", aveva detto mentre chiacchierava con la sorella minore.

"Non dovrebbe spiegare perché il suo corpo ha l'aspetto che ha", aveva commentato un follower. "È perfetta e non ha bisogno di dare spiegazioni", aveva aggiunto un altro utente.

Nel 2022, in un video condiviso su TikTok in cui era stesa al sole in barca durante una vacanza in Italia, invece, Selena Gomez aveva esortato i suoi follower a "non trattenere il respiro" per cercare di nascondere la pancia e mostrare una silhouette perfetta.

"Non trattengo il respiro, le pance vere sono di moda", aveva detto, mentre si accarezzava l'addome, l'attrice, che nel video indossava uno dei costumi della sua linea beachwear, che aveva l'obbiettivo di celebrare le donne che amano il proprio corpo, "regalandosi incondizionatamente la grazia che meritano".

"Spero amiate anche voi il vostro corpo tanto quanto me", aveva dichiarato Selena Gomez nel giorno del lancio della collezione.