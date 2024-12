L'attore, 64 anni, ha ufficializzato la relazione con la modella, 30 anni, in occasione del Marrakech International Film Festival in Marocco

Sean Penn e Valeria Nicov sono una coppia. L'attore, 64 anni, e la modella, 30 anni, hanno ufficializzato la relazione in occasione del Marrakech International Film Festival in Marocco.

Lo scorso giugno, Sean Penn aveva dichiarato in un'intervista al New York Times di essere single. Sean Penn e Valeria Nicov sono stati avvistati insieme per la prima volta lo scorso settembre, quando un bacio scambiato per le strade di Madrid era stato catturato dai flash dei fotografi.

Valeria Nicov è una modella e attrice di origini moldave. Secondo quanto riporta il Daily Mail è nata a Chișinău, capitale della Moldavia, parla sette lingue e attualmente vive in Francia dove ha preso parte alle riprese della serie Emily In Paris.

Sean Penn è stato sposato dal 1985 al 1989 con Madonna. Nel 1996, dopo sette anni di relazione, ha sposato l'attrice Robin Wright, da cui ha avuto due figli: Dylan Penn (1991) e Hopper Jack (1993). Nel 2007 Sean Penn e Robin Wright avevano annunciato la separazione per poi tornare insieme, ma divorziare definitivamente nel 2010. Dal 2016 al 2021, Sean Penn è stato legato a Leila George, sposata nel 2020.