Un giovane talento che sta conquistando il piccolo e il grande schermo con le sue doti attoriali: Saul Nanni si racconterà per la prima volta a Verissimo nella puntata di sabato 14 febbraio alle 16:30 su Canale 5.

Nato a Bologna il 4 febbraio 1999, Saul Nanni è figlio di due medici e ha iniziato a recitare da giovanissimo.

Dopo le prime esperienze come comparsa in alcune fiction, la prima occasione per farsi notare arriva nel 2014 con il film Un boss in salotto, accanto a Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Nel corso della sua carriera prende parte a numerose produzioni di successo, tra cui: Non dirlo al mio capo, Il fulgore di Dony diretto da Pupi Avati, Sotto il sole di Riccione, Brado di Kim Rossi Stuart e la serie Supersex, dove interpreta Rocco Siffredi da giovane. Nel 2026 Saul Nanni è protagonista accanto a Valeria Golino del film La gioia diretto da Nicolangelo Gelormini.

Galeotto fu il set della serie Il Gattopardo dove è nato l’amore tra Saul Nanni e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La coppia ha ufficializzato la relazione nel 2023 e oggi vive la storia d'amore tra Parigi e Roma.