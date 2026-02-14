Saul Nanni, l'amore per Deva Cassel: "È la mia prima storia così importante"

Saul Nanni parla a Verissimo della storia d'amore con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. "Sono innamorato. Le nostre sono due vite che si ascoltano. Ci rincorriamo qua e là", afferma l'attore, 27 anni, che con la modella, 21 anni, sta vivendo da circa due anni e mezzo la "prima storia così importante".

Parlando dei suoi suoceri, Monica Bellucci e Vincent Cassel, Saul Nanni dice: "Sono dei personaggi incredibili, con tanto da raccontare, però alla fine sono la sua mamma e il suo papà. Le dinamiche sono proprio quelle di due genitori".