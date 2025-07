Sarah Jessica Parker confessa: “Ho avuto una storia con Nicolas Cage”

Dopo anni di voci e gossip a riguardo, Sarah Jessica Parker, 60 anni, ha confermato pubblicamente di aver avuto una storia d'amore con un celebre collega. Ospite del podcast Watch What Happens Live with Andy Cohen, l'attrice ha confessato di aver avuto, agli inizi degli anni Novanta, una liaison con Nicolas Cage, 61 anni. In quel periodo entrambi gli attori hanno recitato nel film commedia Mi gioco la moglie... a Las Vegas, diretti dal regista Andrew Bergman. Nella pellicola interpretavano due amanti protagonisti di una serie di avventure nella città del divertimento.

"Ehm, sì, ci sono uscita. Sì, l'ho fatto", ha risposto Sarah Jessica Parker alla domanda postale da Andy Cohen: "Sei uscita con Nicolas Cage?". Recentemente anche Nicolas Cage ha parlato pubblicamente della relazione avuta con Sarah Jessica Parker, lasciando intendere che non sia andata a buon fine perché non fece una buona impressione alla mamma dell'attrice, Barbra Forste. "Tenevo molto a Sarah - ha raccontato Cage a E!News - ma credo di non aver superato il test con la madre. Ricordo di essermi seduto con lei e sua mamma a cena al Russian Tea Room, e non so se sia stata colpa della mia giacca da motociclista blu Vanson Leather (che ho ancora) o della mia sinusite, ma non l'ho più sentita".

Sarah Jessica Parker e l'amore per il marito e i figli

Ospite di Watch What Happens Live with Andy Cohen nel 2022, il marito di Sarah Jessica Parker, l'attore Matthew Broderick, ha raccontato di quando ha capito che sarebbe stata la donna della sua vita: "La prima volta che l'ho incontrata l'ho vista camminare per strada e ho pensato 'È così, è la donna della mia vita". La coppia ha tre figli: James Wilke, 22 anni, e le gemelle Marion e Tabitha, 16 anni.