Sarah Ferguson ricorda la principessa Diana: "Eri un pilastro di luce e amore"

Sarah Ferguson ha ricordato sui social con toccanti parole Lady Diana, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno.

"Buon compleanno alla mia cara amica Diana. Eri un pilastro di luce e amore. E che eredità ti sei lasciata alle spalle. Ricorderò per sempre le nostre risate e lo spirito affine e gentile che ho trovato in te", ha scritto la duchessa di York a corredo di uno scatto con la principessa, scomparsa il 31 agosto del 1997.

"Sono sicura che vegli sempre su di noi. Riposa in pace amica mia", ha aggiunto Sarah Ferguson, che aveva un forte legame con la "principessa del popolo".

Il legame tra Sarah Ferguson e Lady Diana

Oltre a essere cognate, infatti, Sarah Ferguson e Lady Diana erano cugine di quarto grado e si frequentavano fin da piccole: "Eravamo migliori amiche da quando lei aveva 14 anni e io 15", aveva detto in un'intervista la duchessa di York a People a proposito di Lady D.

"Negli anni '80 per la stampa c'era la bellissima Diana, e poi la grassa e sgraziata Fergie. Ci avevano etichettate come 'la santa' e 'la peccatrice'. Tuttavia, nonostante tutti gli attacchi subiti, siamo riuscite a restare unite. Anche se c'è ancora qualcuno che scrive il contrario", aveva aggiunto in un'altra intervista la duchessa di York.

"Io e Diana abbiamo vissuto entrambe problemi di salute mentale. Ricordo che lei mi diceva: Fergie, quando sei in cima al piedistallo è molto facile cadere. Ora tu sei giù, ma puoi solo risalire", aveva raccontato Sarah Ferguson.

