Ciro De Lollis: "Mia mamma Sandra Milo aveva un tumore ai polmoni"

Ciro De Lollis ripercorre a Verissimo l'ultimo doloroso periodo di sua mamma Sandra Milo, scomparsa lo scorso 29 gennaio.

Il figlio dell'icona del cinema italiano rivela per la prima volta in tv la malattia che ha portato via sua mamma in pochi mesi: "Quando è venuta qui a Verissimo per la sua ultima intervista aveva un dolore all'anca, così l'abbiamo convinta a sottoporsi a un intervento. Nei controlli prima dell'operazione le è stato diagnosticato un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, aveva metastasi al cervello".

La malattia ha portato via Sandra Milo in tre mesi: "L'abbiamo portata a casa perché era quello che lei desiderava. Le ho tenuto la mano fino all'ultimo istante, quando se n'è andata ero con lei. Le bagnavo le labbra perché non poteva più bere".