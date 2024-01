Sandra Milo, le reazioni dei Vip alla scomparsa

È scomparsa all'età di 90 anni Sandra Milo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare e omaggiare la grande attrice, diventata un'icona del cinema italiano.

"La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore", scrive su X Laura Pausini, che ha deciso di dedicarle il concerto che terrà la sera stessa a Barcellona. Arrivano le parole anche di Iva Zanicchi, che in televisione dichiara: "Sandra appartiene all'Italia, è uno di quei personaggi che è amato da tutti".

Parole di affetto anche da parte di Vladimir Luxuria, che su Instagram scrive: "Sei stata la persona più dolce che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo".

Nel video sopra, le reazioni dei Vip alla scomparsa di Sandra Milo.