Samira Lui

Samira Lui torna sui social. E spiega così il motivo per cui il suo profilo è stato a lungo inattivo: "Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio Instagram".

"Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata", aggiunge la showgirl, 27 anni. Ma ammette: "In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spesso ci distraggono dal mondo reale e, prendersi una pausa, può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio". "Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio", conclude Samira Lui.



Ospite lo scorso weekend a Verissimo, Samira Lui si era raccontata, parlando della grande stima per Gerry Scotti, delle critiche sul suo aspetto fisico e della storia d'amore con Luigi Punzo. "Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C'è un rapporto di stima e di amicizia. A volte mi devo dare un po' di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie", aveva detto la showgirl, che si era commossa, ascoltando il videomessaggio di Gerry Scotti.

Samira Lui aveva anche risposto anche alle critiche sul suo aspetto fisico: "Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla". E aveva parlato della storia d'amore con Luigi Punzo: "Il matrimonio? È una fake news, perché non ci sono state proposte. Però credo che arriverà anche quel momento lì, perché io sono convinta che lui sia la persona giusta, che sia l'uomo della mia vita".



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Samira Lui a Verissimo.