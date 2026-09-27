Samira Lui smentisce il matrimonio con Luigi Punzo: "Non c'è stata nessuna proposta"

"L'amore va bene, siamo felici": Samira Lui parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo, con cui però smentisce l'imminente matrimonio. "Non c'è stata nessuna proposta", assicura il volto femminile de La Ruota della Fortuna, 28 anni, che però ammette di sognare, in futuro, il matrimonio con il compagno: "Io vorrei. Ogni tanto si passa davanti a qualche vetrina e dico: 'Questo è bellissimo, questo è il mio genere'".

Samira Lui e Luigi Punzo sono una coppia da otto anni. Parlando del compagno, la showgirl dice: "Lui è sempre stato il mio sostenitore numero uno. È una persona che tende a non esporsi troppo, però ha un carisma incredibile. Rispetto a me, che sono una persona razionale e pacata, lui ha un'energia che mi aiuta e compensa il mio carattere".