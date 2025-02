Samantha de Grenet pubblica sui social una toccante dedica per i genitori: la showgirl, con un video, ha voluto celebrare i 59 anni di unione della madre Gabriella Marina insieme al papà Mario.

"Cari Mamma e Papà - esordisce la showgirl -, il 26 febbraio è una data speciale, perché celebra il vostro incredibile viaggio insieme. Cinquantanove anni di matrimonio sono la dimostrazione di un amore autentico, forte e pieno di vita. Avete affrontato il tempo con il sorriso, con il rispetto reciproco, tanta pazienza e con quella dolcezza che vi rende unici ai nostri occhi".

Samantha de Grenet, la lettera ai genitori

Poi, de Grenet ha voluto rivolgersi a ognuno dei suoi genitori. A partire da papà Mario: "Il mare è stato da sempre il tuo grande amore, subito dopo la famiglia - scrive Samantha -. Hai solcato le onde con la stessa passione con cui hai affrontato la vita, con il vento in poppa e lo sguardo rivolto all’orizzonte, sempre pronto a nuove avventure. Hai saputo circondarti di amici di ogni età, con la tua energia, la tua generosità e la tua capacità di ascoltare e coinvolgere, un uomo capace di coltivare amicizie sincere costruendo legami profondi che ancora oggi ti accompagnano. Per me sei stato, sei e sarai sempre un faro, una roccia su cui aggrapparmi e la persona più buona ed onesta che abbia mai conosciuto… sei la persona che stimo di più al mondo!".

Dolci parole, anche per mamma Gabriella Marina: "Sei il cuore della nostra famiglia - dice ancora -. Per amore hai lasciato la tua Milano, hai rinunciato ad una affermazione professionale per ricominciare ad Anzio, trasformando una scelta difficile in un dono meraviglioso per tutti noi". Samantha de Grenet ricorda poi l'amore ricevuto dalla madre: "Hai reso la nostra casa un luogo pieno di calore, di cura e di attenzioni - prosegue nel suo lungo post -. Sei sempre stata una mamma presente con la tua dolcezza e la tua forza , ma anche con la severità nell’insegnarci la buona educazione e l’importanza dello studio ed il tuo amore incondizionato ci ha fatto crescere sereni e uniti".

Samantha de Grenet, infine, si fa portavoce di un messaggio d'amore che condivide anche a nome dei fratelli: "Io , Ilaria e Fabio siamo il riflesso di ciò che siete: tre persone caratterialmente molto diverse ma profondamente legate, cresciute con valori forti, con il senso della famiglia e dell’amore che ci avete trasmesso - ha scritto -. Siamo orgogliosi di essere i vostri figli, perché siete l’esempio più bello di cosa significhi amare e vivere con il cuore aperto, nonostante le difficoltà, le cadute ed i dispiaceri. Oggi dopo tanti anni siete ancora più vicini che mai e guardarvi fa bene al cuore! Oggi celebro voi, la vostra storia straordinaria, la vostra capacità di amarvi ogni giorno!".

Samantha de Grenet, il messaggio dei genitori a Verissimo

Ospite a Verissimo con l'amica Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet aveva ricevuto una toccante sorpresa: un video messaggio dei genitori, che le dedicavano dolci parole.