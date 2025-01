Samantha de Grenet e la madre Gabriella Marina

Samantha de Grenet pubblica sui social uno scatto che la ritrae in compagnia della madre Gabriella Marina. "La mia bimba bella", scrive la showgirl nella didascalia della tenera fotografia.

Samantha de Grenet, i problemi di salute della mamma Gabriella

Ospite a Verissimo insieme all’amica Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet aveva così parlato dei suoi genitori e dello stato di salute della madre: “Queste sono le due persone, a parte mio figlio e la mia famiglia, che amo di più al mondo. Non sono più dei giovanotti, anche se li portano benissimo. Mia mamma sta un po’ così così”. Dopo aver visto il video messaggio della mamma e del papà, la showgirl non era riuscita a trattenere le lacrime. "È un momento delicato per me", aveva aggiunto.

Nata a Roma il 9 novembre 1970 in una famiglia di origini aristocratiche, la showgirl è figlia di Gabriella Marina e di Mario de Genet, figlio della principessa di Fondi, Amalia de Sangro, e di Ugo de Grenet. Samantha de Grenet è la secondogenita e ha un fratello e una sorella, Fabio e Ilaria. Nel 2005 è convolata a nozze con l’ingegnere Luca Barbato e dal loro amore, il 27 ottobre dello stesso anno, è nato il figlio Brando.

Samantha de Grenet e il figlio Brando Barbato a Verissimo

A Verissimo con il figlio Brando Barbato, la showgirl aveva detto di lui: “Io metto al mondo un bambino e per me quel figlio diventa la cosa più importante della vita. Non c’è nessuno, nessun’altra cosa che possa essere più importante di lui. Quindi lo devo tutelare come meglio posso”.