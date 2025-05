Samanta Togni parla a Verissimo della fine del matrimonio con Mario Russo, che aveva sposato nel 2020. "Ci siamo conosciuti in treno, è stato un colpo di fulmine, ci siamo sposati sette mesi dopo. È stato un grande amore", afferma la ballerina e conduttrice, 44 anni, che per seguire l'ex marito si era trasferita a Dubai: "Lasciare la mia vita è stata dura".

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla separazione, Samanta Togni dice: "Credo di aver dimenticato a un certo punto l'amore verso me stessa, mi sono un po' annullata per la coppia. Se in una coppia il prezzo da pagare è perdere se stessi, credo che sia troppo alto".

La ballerina e conduttrice afferma che, prima della separazione, lei e l'ex marito avevano provato a recuperare il rapporto: "Abbiamo avuto una crisi importante la scorsa estate, abbiamo tentato di nuovo, ma ci siamo resi conto che avevamo obiettivi di vita diversi. Quello che rende felice me, non rende felice lui, dove vedo il mio futuro, non è dove lo vede lui. Ho smesso di vedere tutto questo come un problema da risolvere".

Samanta Togni è mamma di un figlio avuto nel 2001 dal matrimonio con Mirko Trappetti, terminato nel 2010. Oggi la ballerina e conduttrice è single: "Sono sola, però sono io".