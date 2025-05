Samanta Togni, la lotta contro i disturbi alimentari: "Pesavo 44 chili, ma non mi vedevo abbastanza magra"

La ballerina e conduttrice parla a Verissimo della sua lotta contro i disturbi alimentari, di cui ha sofferto in passato

Samanta Togni parla a Verissimo della sua lotta contro i disturbi alimentari, di cui ha sofferto in passato: "Purtroppo allora era frequente tra le ballerine, non ero l'unica. Sono riuscita a superare quel momento soprattutto grazie a mia mamma che mi accompagnava dai dottori e mi ha fatto capire che non era la direzione giusta".

Di quel periodo difficile, la ballerina e conduttrice, oggi 44enne, ricorda: "Ero arrivata a pesare 44 chili, ma non mi vedevo abbastanza magra, mi guardavo allo specchio e dicevo: 'Ancora un pochino'. Non avevo più il ciclo, contavo le calorie".

Parlando del problema dei disturbi alimentari, Samanta Togni aggiunge: "Bisogna capire cosa c'è dietro, perché non è quasi mai una cosa semplicemente estetica".