Salvatore Calignano, la moglie Carmela e la figlia Valeria chiedono giustizia: "Vogliamo la verità"

Carmela e Valeria chiedono giustizia per il marito e papà Salvatore Calignano, l’operaio edile morto in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano. "Papà è caduto verso le 3:00, però siamo state chiamate dall'ospedale verso le 5:20 di pomeriggio, quindi già era passato un bel po' di tempo. Ci hanno detto che aveva avuto un incidente, senza aggiungere altro e siamo corse in ospedale", ricorda la figlia di Salvatore Calignano.

Dopo l'incidente Salvatore Calignano è stato operato e le sue condizioni lascivano sperare la famiglia: "Ci dicevano che le condizioni erano stabili e che doveva essere trasferito in un altro ospedale. Poi però ci hanno chiamate per dire che era andato in arresto cardiaco".

Salvatore Calignano è arrivato cosciente in ospedale: "Lui è arrivato cosciente in ospedale e non so per quanto tempo è rimasto cosciente lì a terra". Carmela e Valeria raccontano di non aver mai ricevuto informazioni chiare sulla dinamica dell'incidente. "Sto soffrendo perché non so la verità di quello che è stato", afferma la moglie di Salvatore Calignano. "Non sappiamo nemmeno chi c'era con lui. Ci dissero all'inizio che lui era da solo, poi sarebbe emerso che c'erano altre persone", aggiungono Carmela e Valeria, che denunciano un tentativo di depistaggio.



"Il datore di lavoro gli avrebbe detto di riferire, dopo la caduta, che era stato vittima di un incidente provocato da un'auto per farsi pagare dall'assicurazione. A noi il datore di lavoro disse inizialmente che non era sul posto al momento dell'incidente, poi alcune testimonianze hanno riportato che era sul posto e gli avrebbe suggerito di dire ai soccorritori dell'incidente d'auto", afferma Valeria Calignano. Salvatore Calignano avrebbe lavorato senza un contratto regolare. "Io non sapevo nulla del contratto", afferma Carmela. Il datore di lavoro di Salvatore Calignano, insieme ad altre due persone, è indagato per omicidio.

Carmela e Valeria vogliono ottenere la verità: "Noi vogliamo capire quello che è successo quel giorno perché niente e nessuno ce lo riporterà indietro, però almeno vorremmo ottenere le risposte alle tante domande che abbiamo. Vogliamo sapere cosa è successo davvero quel giorno".