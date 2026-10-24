Forbidden Fruit 4: Sahika avvelena Hasan Ali

Sahika prosegue il suo piano per indebolire sempre di più Hasan Ali. Dopo averlo manipolato per ottenere maggior potere possibile, la donna avvelena il marito. Prima di mettersi a tavola, Sahika aggiunge delle misteriose gocce al piatto di Hasan Ali.

Inconsapevole di ciò che sta per accadergli, Hasan Ali inizia a mangiare la pietanza contaminata: poco dopo si accorge di essere stato avvelenato da Sahika, che assiste soddisfatta alla scena. Hasan Ali si sente male e cade a terra. Che fine farà il potente uomo d'affari e padre di Cagatay? Per Hasan Ali sarà la fine o riuscirà a salvarsi?

I fan dell'amata serie tv turca possono farsi un'idea di come finirà con l'anticipazione esclusiva di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo.