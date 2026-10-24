Aldo Montano ripercorre a Verissimo i momenti di paura che ha vissuto per una reazione allergica dopo una cena in un ristorante a Roma. "Sono allergico alla caseina da sempre, da quando sono bambino. Ho avuto uno shock anafilattico, che se non preso velocemente non ha ritorno, finisce molto male", afferma l’ex schermidore, 47 anni.

Aldo Montano spiega di aver ripetutamente informato il ristorante riguardo all'allergia di cui soffre: "Come sempre avviso tutti, sala e cucina. Arrivo quasi alla noia, alla follia. Ero anche tornato in cucina a chiedere conferma che non ci fosse formaggio nel mio piatto. Ma non si è presa in considerazione una reale problematica di allergia, non un capriccio, non una moda alimentare, non un’intolleranza".



Per fortuna l'ex schermidore è stato soccorso in tempo: "Ero a quattro minuti dall'ospedale e mi sono fatto portare dal mio amico con cui ero a cena. Sono arrivato in condizioni bruttine, ma non disperate. Questa è stata la mia fortuna. Per ora sono stato fortunato, tanti purtroppo non lo sono". Oggi Aldo Montano sta bene: "Per fortuna lo shock anafilattico non ti lascia strascichi. Quando passa, torni come prima con un po' di pensieri in più".