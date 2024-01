Gli attori turchi, che in Terra amara interpretano Raşit e Fadik, saranno ospiti a Verissimo il weekend di sabato 3 e domenica 4 febbraio

Sahin Vural e Polen Emre, gli attori che interpretano rispettivamente Raşit e Fadik nella serie turca Terra amara, saranno ospiti a Verissimo, in onda sabato e domenica dalle 16.30 su Canale 5.

In Terra Amara, Fadik è la sorella di Sanyie e lavora nella cucina della famiglia Yaman. Raşit Kaya, invece, è stato uno degli uomini che lavoravano per Hatip Tellidere. Dopo la sua morte, Raşit inizia a prestare servizio dagli Yaman, dove conosce Fadik, di cui si innamora. I due, poi, si sposano.

Polen Emre ha 32 anni ed è nata il 17 luglio 1991 ad Adana, in Turchia e dimostra interesse per la recitazione sin da bambina. Si trasferisce quindi ad Istanbul per studiare radio e televisione e inizia a lavorare a teatro. Il successo arriva nel 2018 con Terra amara, di cui fa parte del cast sin dalla prima puntata. Dal 2020 ha una relazione con il giocatore di pallavolo Merț Tetik.

Sahin Vural, 37 anni, è nato l'8 agosto 1986 ad Adana. È un attore di teatro e serie televisive e dal 2018 è nel cast di Terra amara con il ruolo di Raşit.