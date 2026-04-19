Sabrina Salerno e la sorella Manuela, l'intervista in 100 secondi

"Per me lei è una delle vittorie più grandi della mia vita, in questa cosa non ci avrei mai sperato": Sabrina Salerno ha presentato a Verissimo la sorella Manuela, che ha ritrovato da adulta, dato che la cantante non è mai stata accettata dal loro padre.

È stata Manuela a contattare la cantante sui social. "A un compleanno, si è avvicinato il marito di un'amica e mi ha chiesto: 'Sabrina Salerno potrebbe essere tua sorella?' All'inizio ho riso, pensando fosse uno scherzo. Nel tempo ci ho ripensato, ho cercato delle interviste di Sabrina Salerno. Ho scoperto che il padre non l'aveva riconosciuta e che aveva una sorella che non sapeva di lei. Da quel momento ho iniziato a dubitare e ho chiesto spiegazioni a nostro padre, che però ha negato in modo vago. Ho percepito però che qualcosa non tornasse e così ho deciso di contattare direttamente lei", ha spiegato Manuela, che ricorda perfettamente la risposta di Sabrina Salerno al suo messaggio: "Mi ha scritto: 'È una vita che aspetto questo momento, sono felicissima, questo è il mio cellulare, chiamami'".



Nel video sopra, i momenti salienti del racconto di Sabrina Salerno e della sorella Manuela.