Sabrina Salerno, le foto dopo l'operazione: "Ritorno alla quotidianità"

Sabrina Salerno torna alla vita di tutti i giorni dopo l'operazione per un nodulo maligno al seno

Sabrina Salerno condivide sui social alcuni scatti della sua vita di tutti i giorni dopo l'operazione per un nodulo maligno al seno subita lo scorso settembre. "Ritorno alla quotidianità", scrive la cantante, aggiungendo un quadrifoglio nella didascalia delle foto che la ritraggono in palestra e a Venezia.

Nel rispondere ai commenti dei fan che le chiedono del suo stato di salute, Sabrina spiega di avere ancora un po' di dolore, ma di star cercando con fatica di tornare alla normalità.

A settembre l'artista, 56 anni, aveva annunciato sui social di doversi operare: "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto da tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita".